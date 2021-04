Ein 28-Jähriger hat bei einer Verkehrskontrolle im Stadtteil Süd Polizisten beleidigt. Laut Polizeibericht war der Mann am Dienstag in seinem Wagen ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs. In der Von-Weber-Straße stoppte ihn eine Streife. Während der Kontrolle habe sich der 28-Jährige aggressiv verhalten, so die Polizei. Nach der Kontrolle habe sich der Mann vor den Streifenwagen gestellt und sein Handy gezückt, um die Beamten zu fotografieren. Dabei soll er sie beleidigt haben. Den 28-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.