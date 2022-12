Am Dienstagabend haben Beamte mehrerer Fachbereiche der Stadt Mannheim und des Polizeipräsidiums gemeinsam umfassende Gaststättenkontrollen in den S-Quadraten der Innenstadt durchgeführt. Dabei gelang es laut Polizei, einen 24-Jährigen festzunehmen, der beim Erblicken der Beamten aus einer Gaststätte flüchten wollte. Bei dem Mann wurde eine größere Menge Marihuana sowie andere Gegenstände gefunden werden, die auf ein gewerbsmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln schließen lassen. Bereits im November war der 24-Jährige wegen eines ähnlichen Falles polizeilich erfasst worden. Er wurde am Mittwoch beim Amtsgericht Mannheim einem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl eröffnete und diesen wegen bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Vollzug setzte. Der 24-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.