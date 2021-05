Bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in Friesenheim sollen laut Polizei am späten Montagabend Schüsse gefallen sein. Den Einsatzkräften wurde um 21.15 Uhr von einem Zeugen per Notruf gemeldet, dass es in der Hohenzollernstraße zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen sei. Dabei seien Schüsse gefallen. Die Polizei rückte in massiver Besetzung an. Vor Ort schilderten mehrere Zeugen, dass mindestens sechs Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Drei von ihnen seien mit einem schwarzen BMW gefahren, die anderen seien zu Fuß unterwegs gewesen. Am Straßenrand wurden mehrere Schreckschusshülsen sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.