„Im Grunde genommen ist das ein rollendes Verkehrshindernis“, sagt Theo Welker über seinen Peugeot 190 S. Der ist Baujahr 1928 und damit noch einmal rund knapp 20 Jahre älter als sein heute 75-jähriger Besitzer, und 38 Jahre jünger als der Benz-Motorenwagen, das erste Automobil der Welt. „Ein Gelegenheitskauf“, so der Mundenheimer, der schon immer gerne an Fahrzeugen geschraubt und gebastelt hat.

Nein, eine emotionale Bindung hat Theo Welker nicht zu seinen Fahrzeugen. Ihn interessiert mehr der technische Aspekt. „Ich habe schon als Jugendlicher meine Mopeds auseinandergenommen und wieder zusammengeschraubt“, sagt der Mundenheimer. Viele Fahrzeuge, „Autos, Motorräder, Traktoren und noch einiges andere“, haben deshalb schon seine Werkstatt gesehen. „In der Regel schraube ich so lange an den Fahrzeugen herum, bis sie wieder funktionieren. Wenn mir jemand einen ordentlichen Preis dafür bietet, dann verkaufe ich sie auch“, berichtet Welker. Der Peugeot steht jetzt aber immerhin schon seit rund sechs Jahren unter der Remise in Mundenheim-West. „Mangel an Gelegenheit“, sagt der Schrauber und lacht, der auf den Verkauf aber auch nicht angewiesen ist. „Aber wenn mir jemand ein gutes Angebot macht, dann ist er weg.“

Aus Winterschlaf erwacht

Der Methusalem hat ein „H“-Kennzeichen und erwacht gerade aus dem Winterschlaf. „Ich hatte ihn jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr laufen.“ Von Mai bis Oktober ist das Saisonkennzeichen gültig. Aber nach zwei Anläufen und einer kurzen Nachjustierung an der Benzinleitung tackert der Vierzylinder zuverlässig wie eine Schweizer Uhr. Bei 6 PS auch ungefähr mit der Leistungsstärke eines heutigen Uhrwerks. Auf die Straße darf der Oldtimer, der seinen Namen 94 Jahre nach seiner Erstzulassung mit Stolz trägt, aufgrund der Zulassung aber natürlich nicht. Trotzdem strahlt Welker auf den wenigen Metern seiner Einfahrt: „Ich hatte nur den Batterieschalter vergessen“, eine Zusatzsicherung, die er selbst bei seinen Fahrzeugen einbaut. „Ansonsten war er auch nach einem halben Jahr Stillstand sofort wieder da.“ Stolz ist er auf das Fahrzeug, aber auch auf die eigene Arbeit. „Die gesamte Technik da drin habe ich neu gezogen.“

Ein Stall für Hühner?

Auch der Boden wurde von ihm neu gemacht. „Ich habe keine Ahnung, was mit dem alten Boden passiert ist. Aber da drunter war praktisch nichts mehr.“ Überhaupt weiß er wenig von der Geschichte des Wagens, den er vor sechs Jahren beim Mutterstadter Auktionshaus Henry’s im Schaufenster gesehen hat. „Es waren zwar Papiere dabei, aber die sind alle auf Französisch. Das hat mich dann nicht interessiert.“ Ob die fast jahrhundertelange Vorgeschichte darin abgebildet ist, bezweifelt er: „Es kann gut sein, dass in dem Wagen eine Zeitlang auch mal Hühner gelebt haben.“

Hat wohl mal reichen Leuten gehört

Immerhin: Die Polsterung war beim Erwerb schon wieder auf Vordermann gebracht worden. „Sonst hätte ich den Wagen auch nicht genommen. Polsterarbeiten kann ich selbst nicht, die kosten, wenn man sie von einem Fachmann machen lässt, auch gleich richtig Geld.“ Welker konzentriert sich lieber auf die Schraubarbeiten, tüftelt gerne und freut sich, wenn der Motor wieder nähmaschinenartig schnurrt. „Ich gehe davon aus, dass der Wagen einmal reichen Leuten gehört hat. Wer hat sich denn 1928 sonst schon ein Auto leisten können? Ein französischer Landarbeiter sicherlich nicht.“

Viele Ausfahrten unternimmt er mit seinem Peugeot nicht. „Im heutigen Verkehr muss man damit wirklich hellwach und vorausschauend sein.“ Rasante Beschleunigung sind bei 6 PS ebenso wenig zu leisten, wie abrupte Bremsmanöver mit den Dosenbremsen französischer Bauart. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass sich die Geschwindigkeit in einem einigermaßen überschaubaren Rahmen abspielt. „Wenn es gut läuft und ein bisschen bergab geht, dann komme ich schon auf meine 65 Stundenkilometer“, sagt Welker und lacht. Radarkontrollen seien deshalb für ihn kein Problem. Auch nicht in Tempo-30 Zonen – eher die Regelgeschwindigkeit des Seniors.

Ausfahrten im kleinen Kreis

Seine Ausfahrten unternimmt er im kleinen Kreis. Die organisierten Rundfahrten mit den auf Hochglanz polierten Oldtimern sind ihm ein Graus. „Ich mag diese grundrestaurierten Autos nicht, die neuer aussehen als damals, als sie aus der Fabrik gekommen sind.“ Für ihn sind Autos „ein Verbrauchsgegenstand, denen man ihr Alter ruhig ansehen darf“. So wie seinem Peugeot, der wie ein gepflegter älterer Herr unter der Remise in Mundenheim-West ruht und vielleicht von der Sonne Südfrankreichs träumt. Und trotzdem auch nach dem wohlverdienten Winterschlaf wieder zuverlässig zur Stelle ist.

Der Wagen: Peugeot 190 S

Erstzulassung: 1928

Leergewicht: 890 Kilogramm

Hubraum: 695 cm 3

Leistung: 14 PS

Kilometerstand: Unbekannt

Zur Sache und zur Serie

In dieser Serie stellen wir Oldtimer-Besitzer aus der Vorderpfalz, ihre Geschichte und ihre Wagen vor. In Ludwigshafen sind aktuell 838 Fahrzeuge mit „H-Kennzeichen" (30 Jahre oder älter) zugelassen. In Frankenthal sind es 348, im Rhein-Pfalz-Kreis 1455, in Speyer 500. Auf deutschen Straßen sind laut ADAC 660.000 Oldtimer unterwegs. Über 88 Prozent davon sind Pkw, Motorräder haben einen Anteil von 2,6 Prozent. Vom Gesamtbestand mit 66,9 Millionen zugelassenen Kfz und Anhängern haben gut ein Prozent den Oldtimerstatus.

