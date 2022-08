Zwischen Samstag und Montag haben Unbekannte in ein Brautmodengeschäft im Quadrat I 1 eingebrochen. Im Innern versuchten sie laut Polizei, eine Wand zu durchbohren, um möglicherweise in angrenzende Geschäftsräume zu gelangen, was diesen aber nicht gelang. Durch die Arbeiten sei ein Großteil der ausgestellten Hochzeitskleidung derart verschmutzt worden, dass ein Schaden von mindestens 10.000 Euro entstand. Außerdem stahlen die Einbrecher den Inhalt einer Kasse. Wieviel Geld verschwunden ist, blieb unklar.