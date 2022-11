Unbekannte sind am Wochenende in einen Schnellimbiss und eine Bäckerei in der Rhein-Galerie eingebrochen. Laut Polizei erbeuteten die Täter zirka 4500 Euro. Die Einbrecher drangen in Lagerräume ein, brachen Türen und einen Tresor auf. Die Ermittler vermuten, dass sich die Tat zwischen Samstagnacht und Montagmorgen ereignet hat. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773