Es ist immer besonders stimmig, wenn man im Restaurant die passende Weinbegleitung zum Menü wählt. Sinnesphysiologe Steffen Michler vom „Haus der guten Weine“ in Bad Dürkheim hat aber auch für den Hausgebrauch Tipps parat:

Kann man so eine Weinbegleitung auch zu Hause hinkriegen? Haben Sie eine grobe Richtschnur parat?

In weinaffinen Restaurants bringt man meist viel Erfahrung in Sachen Wein