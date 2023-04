Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir an der Bliesschule Drisena Tallalli getroffen. Die 35-Jährige stammt aus der Gartenstadt und absolviert an der Förderschule gerade ihr Anerkennungsjahr als Pädagogische Fachkraft.

Frau Tallalli, Sie sind in diesem Alter noch in Ausbildung? Was haben Sie vorher gemacht?

Vorher habe ich in der Kinderpflege gearbeitet, und ich will auch nach der Ausbildung im