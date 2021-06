Vom 18. bis 20. Juni steht die Stadt Ludwigshafen bei den Bewegungstagen der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ ganz im Zeichen von Sport und Bewegung. Die Partner der Landesinitiative bieten zahlreiche kostenfreie Mitmachangebote für jede Altersklasse an.

Zum Auftakt lädt der RSC Ludwigshafen am Freitag, 15 Uhr, zu einer Fahrradtour rund um Ludwigshafen über Radwege und Nebenstraßen ein. Die 30 Kilometer lange Tour wird von Guides begleitet. „Zielgruppe sind Familien mit Kindern und alle, die mit dem Fahrrad wandern wollen“, sagt Vorsitzender Dieter Schneider. Mitfahren dürfen alle, die ein verkehrssicheres Fahrrad haben und einen Helm tragen. Gestartet wird an der Radrennbahn in Friesenheim. Weitere Touren bietet der RSC am Samstag und Sonntag, jeweils um 15 Uhr an.

„Bewegung im Garten“, so lautet das Motto des Angebots von Familie in Bewegung in der Rheinallee 3. Auf dem Außengelände kann mit Gymnastikbändern und Foot Bags gesportelt werden. Im Anschluss dürfen die Teilnehmer diese mitnehmen, um die Übungen zu Hause weiterzuführen. Zudem startet an diesem Tag die Aktion „Bewegungssteine im Quadrat“. Im Stadtteil Süd können an fünf Stationen Familien liebevoll gestaltete Bewegungssteine ablaufen, die Übungen analog zu einem Fitness-Parcours „nachturnen“. Vier Wochen lang verbleiben die Bewegungssteine dort.

Zu einer Funktions- und Rückenschulgymnastik für Ältere (50 Plus) lädt der ABC Ludwigshafen am Freitag um 17 Uhr und am Samstag um 14 Uhr ins Südweststadion ein. Das Angebot sei gut geeignet für Menschen, die im Bereich Gesundheitssport, Rücken- und Wirbelsäulengymnastik Impulse suchen würden und Spaß an der Bewegung mit Gleichgesinnten hätten. An der Schwanthaler Allee startet die Geocaching Tour der BKK Pfalz. Mithilfe einer Schatzkarte können die Teilnehmer markante Stellen auf der Parkinsel aufsuchen. Die Geocaching Tour kann an allen drei Tagen individuell absolviert werden.

Kindertanzen auf dem Stadionvorgelände

Unter dem Titel „Sport, Spiel und Spaß-Parcours am Rande des Maudacher Bruches“ werden die Wald- und Wiesenfreunde gemeinsam mit Summer Events Fun und dem sozio-kulturellen Zentrum Kiste am Samstag von 10 bis 16 Uhr auf dem Gelände zwischen den Vereinsheimen von SV und TV Maudach einen Parcours mit diversen Stationen anbieten. „Mach das Deutsche Sportabzeichen“, heißt es am Samstag ab 10 Uhr im Südweststadion. Auf dem Stadionvorgelände lädt der Ludwigshafener Lauf-Club zu den Big Family Games mit vier spaßig-sportlichen Disziplinen für die ganze Familie. Ab 11 Uhr stehen bei der Tanzschule Weile – auch auf dem Stadionvorgelände – Kindertanzen sowie ab 12 Uhr Zumba-Fitness auf dem Programm. Ab 12.15 Uhr können beim Spendenlauf im Südweststadion 3000 oder 5000 Meter mit offizieller Zeitmessung gelaufen werden.

„200 Jahre Kneipp – modern und aktuell“. Unter diesem Motto hat der Kneipp-Verein Rhein-Pfalz für Sonntag ein sechsstündiges Programm auf die Beine gestellt. Los geht es um 10 Uhr auf dem Stadionvorgelände am Infostand des Vereins, der viele interessante Möglichkeiten anbietet. Deutschlands erfolgreichste Mannschaftssportart Hockey kann sonntags von 10 bis 12 Uhr beim TFC Ludwigshafen getestet werden. Das Material, wie Hockeyschläger und Bälle,

stellt der Verein. Das Angebot richtet sich an Kinder von drei bis zehn Jahren. Danach kann sich der Nachwuchs auf dem vereinseigenen Abenteuerspielplatz austoben. Einen Schnupperkurs der vietnamesischen Kampfsportart Viet Vo Dao bietet der TFC für Kinder von 14 bis 15 Uhr und für Erwachsene von 15 bis 16 Uhr an.

Wer einen Bewegungsstein, etwa einen Rheinkiesel, gestaltet, kann ihn fotografieren und in Ludwigshafen auslegen. Wer will, kann ihn auf Facebook oder Instagram in der Gruppe „Bewegungssteine“ posten und mit dem #bewegungssteine versehen. Unter allen Fotoeinsendungen werden drei hochwertige Funktionsshirts verlost. Einen Überblick über alle Angebote mit Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte auf der Internetseite www.land-in-bewegung.rlp.de. An die Mailadresse s.helfenfinger-jeck@lsb-rlp.de können Fotos der Bewegungssteine gepostet werden.