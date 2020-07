Das Ordnungsamt hat zwei Kneipen in der Südlichen und Nördlichen Innenstadt geschlossen. Wie die Stadt weiter mitteilte, wurden in den beiden Gaststätten unter anderem gegen Hygienevorschriften zur Eindämmung von Corona-Infektionen verstoßen. In dem Lokal in Süd entdeckten die städtischen Mitarbeiter neben Hygienemängeln zudem 30 entstempelte Kfz-Kennzeichen. Die daraufhin alarmierte Polizei stellte die Kennzeichen sicher. Bei einer weiteren gemeinsamen Kontrolle der städtischen Einsatzkräfte mit der Polizei am Freitag wurden in einem Lokal im Hemshof auch Drogen entdeckt, die sichergestellt wurden. Der Kommunale Vollzugsdienst schloss und versiegelte auch diese Gaststätte.