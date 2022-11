Bei Bauarbeiten ist am Montagnachmittag eine Panzersprenggranate in der Mannheimer Innenstadt freigelegt worden. Zur Stunde werden nach Polizeiangaben in einem Bereich 150 Meter um die Fundstelle die Anwohner evakuiert. Anwohnerinnen und Anwohner in folgenden Straßen müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen:

- Hebelstraße, 1 – 9

- T 6, 19 – 27

- S 6, 19 – 26

- Goethestraße, 2 – 18

Ob die Panzersprenggranate entschärft oder kontrolliert gesprengt werden wird, beurteilt der Kampfmittelräumdienst im Moment noch, so ein Polizeisprecher. Wie bald die Panzersprenggranate unschädlich gemacht werden kann, hänge davon ab, wie schnell die Räumung klappt. Es sei mit Verkehrsbehinderungen im Bereich der Innenstadt zu rechnen.

Für Anwohner, die nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkommen könne, gibt es eine Aufnahmestelle im Rosengarten. Über das Infotelefon 0621 / 293-6370 der Stadt werden zudem allgemeine Auskünfte zum Fund des Kampfmittels erteilt.

Das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg wurde gegen 16.30 Uhr im Bereich der Hebelstraße/ Friedrichsring gefunden. Der Kampfmittelräumdienst wurde verständigt. Der Gefahrenbereich ist gesperrt, wie die Mannheimer Polizei weiter mitteilt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. In der Innenstadt kommt es wegen der Sperrungen zu Verkehrsbedingungen.