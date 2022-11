[Aktualisiert: Dienstag, 6 Uhr]Bei Bauarbeiten ist am Montagnachmittag eine Panzersprenggranate in der Mannheimer Innenstadt freigelegt worden. Nach Polizeiangaben mussten deshalb Anwohner in einem 150 Meter großen Bereich rund um die Fundstelle ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Am späten Abend dann die Entwarnung: Die Granate sei in einem ein Meter tiefen und mit Sand abgedeckten Loch kontrolliert gesprengt worden, teilte die Polizei mit.