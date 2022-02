Unbekannte sind am Wochenende in die Filiale eine Autovermietung in der Industriestraße (Friesenheim) eingebrochen und haben dabei einen Schaden von zirka 6000 Euro angerichtet. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Samstagvormittag und Sonntagmittag. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu kommen. Gestohlen wurden drei Smartphones im Wert von etwa 600 Euro. Die Einbrecher wollten außerdem einen Tresor aufbrechen, was ihnen aber nicht gelang. Die Polizei sucht Zeugen für den Einbruch. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.