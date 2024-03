Zu einem Ausweichmanöver wurde am Dienstag ein Autofahrer in Edigheim gezwungen, dem ein entgegenkommendes Fahrzeug gefährlich nah gekommen war. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der 25-Jährige gegen 12,40 Uhr mit seinem Citroën-Transporter in der Uhlandstraße in Richtung Ostringplatz unterwegs, als ihm ein weißer Transporter so mittig auf der Fahrbahn entgegenkam, dass er nach rechts ausweichen musste und in der Folge mit dem Bordstein kollidierte. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Fahrer des weißen Transporters setzte seine Fahrt fort. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.