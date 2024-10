Bei einem Überholmanöver hat ein 21-jähriger Autofahrer am Mittwochabend in der Carl-Bosch-Straße ( Friesenheim) einen schweren Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Laut Bericht schätzte der junge Mann gegen 20.30 Uhr eine unklare Verkehrslage falsch ein und und kollidierte erst mit einem abbiegenden und dann auch noch mit einem geparkten Auto. Verletzt wurde bei den Kollisionen niemand. Die Höhe des verursachten Sachschadens gibt die Polizei mit rund 40.000 Euro an. Alle beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 21-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.