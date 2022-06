Die starke Hitze hat an in den vergangenen Tagen zahlreiche Besucher in das Freibad am Friesenheimer Willersinnweiher gelockt. Schon um acht Uhr morgens bildeten sich etwa am heutigen Sonntag lange Schlangen an der Kasse. Aufgrund des Besucheransturms sind allerdings auch die vorgehaltenen Parkplätze schnell ausgeschöpft. Wie die Polizei mitteilt, werden Auto daraufhin teils so abgestellt, dass Rettungsdienst und Feuerwehr den Strandweg nicht mehr passieren können. Aus aktuellem Anlass weisen die Beamten deshalb darauf hin, dass durch derartige Falschparker im Fall der Fälle wertvolle Zeit für die Rettung von Menschenleben verloren wird. „Die Besucher des Freibads werden gebeten, ordnungsgemäß die ausgewiesenen Parkflächen zu nutzen. Falschparkende Fahrzeuge können abgeschleppt werden. Zudem droht ein Bußgeld.“