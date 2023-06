Dass ein Brand in der Heidelberger Heinrich-Fuchs-Straße am Donnerstag glimpflich ausgegangen ist, verdankt man offenbar insgesamt elf Polizisten und einem technischen Mitarbeiter des Polizeireviers Heidelberg-Süd. Wie die Beamten mitteilen, wurde ein Polizist auf den Brand an einem Balkon aufmerksam, weil dieser sich in unmittelbarer Nähe zum Polizeirevier befand. Mit Feuerlöschern ausgestattet machten sich die Beamten also schnell auf den Weg, während die Flammen an der Grünfläche laut Mitteilung bereits eine Höhe von knapp zwei Metern erreichten. Das Feuer habe jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden können. Um an den Brandherd zu gelangen, habe sich ein Kollege als „wahrer Kletterkünstler“, teilt die Polizei mit. Durch das sehr schnelle Einschreiten habe ein Übergreifen des Feuers auf die Hausfassade sowie die darüber liegenden Balkoneinheiten, und somit ein wahrscheinlich größerer Schaden, verhindert werden können.