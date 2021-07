Als Modellkommune für Deutschland startet die Stadtverwaltung Ludwigshafen ein digitales Pilotprojekt beim Bürgerservice: Ab Montag, 2. August, 8 Uhr, wird ein Sprachdialogsystem für die einheitliche Behördennummer 115 erprobt. Dessen Ziel: Bürger sollen damit schnell und unkompliziert Auskünfte zu wichtigen Verwaltungsvorgängen erhalten.

Je nach Anliegen soll es über die Auswahl-Möglichkeiten eines sprachgesteuerten Menüs zentrale Informationen geben. Das Pilotprojekt berücksichtigt dabei folgende Dienstleistungen der Verwaltung: Fragen zum Personalausweis oder Reisepass, rund um das Thema Kfz-Zulassung sowie die Beantragung eines Führungszeugnisses oder eines elektronischen Aufenthaltstitels.

Ludwigshafen wurde vom Bundesinnenministerium als Pilotkommune für die Einführung eines Sprachdialogsystems ausgewählt, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt. Sollte sich das System bewähren, wird dieses Modell allen Kommunen in Deutschland, die an ein 115-Servicecenter angeschlossen sind, ab dem Jahr 2022 zur Verfügung gestellt. Während der Pilotphase wird das System weiter entwickelt und sofern notwendig auch angepasst. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) betont die Chance für ihre Stadt, eine Vorreiterrolle für andere Kommunen einzunehmen: „Als Stadtverwaltung möchten wir den Bürgern einen unkomplizierten und direkten Zugang zu unseren Angeboten ermöglichen. Ich freue mich, dass wir mit der Einführung des Sprachdialogsystems einen weiteren und wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung und bürgerfreundliche Serviceleistung gehen können. Dabei bietet sich für uns auch die Chance, Standards für andere Kommunen zu setzen.“

Callcenter für ganze Region

Die Behördennummer 115 wurde 2011 ins Leben gerufen. Das Call-Servicecenter für die Metropolregion Rhein-Neckar befindet sich in Ludwigshafen. Die Behördennummer ist erste Anlaufstelle für Verwaltungsfragen aller Art: Von A wie Anmeldung bis Z wie Zulassung. Die Idee: Mit einer Nummer entfällt für Bürger die aufwendige Suche nach dem zuständigen Amt, den Telefonnummern und Öffnungszeiten.