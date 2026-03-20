Es fällt nicht leicht, sich einen begeisternderen Ausklang für eine Konzertsaison vorzustellen als jenen mit dem Isidore String Quartet bei der Kammermusik Mannheim.

Gleich zu Beginn des Programms, bei den ersten Tönen von Haydns Quartett in B-Dur (op. 76, Nr. 4, „Sonnenaufgang“), wurden die Zuhörer unmittelbar gefangen genommen durch die Eleganz der Wiedergabe, durch die ungemein lebendige und elegante Spielweise des Isidore String Quartets. Das erst 2019 gegründete Ensemble war schon nach drei Jahren seines Bestehens Sieger des Internationalen Wettbewerbs im kanadischen Banff, des wohl renommiertesten Wettstreits für Streichquartette.

Musik wurde diesmal zur Sprache; sie atmete sang und sprach. Jede Phrase, jede melodische Wendung wurde zum anregenden Ereignis in der inspirierten wie inspirierenden Aufführung des amerikanischen Ensembles. Besonders in Erinnerung bleiben die geistreich elegante Darstellung des Menuetts und des Finales bei Haydns Quartett.

Virtuose Vertreter ihrer Instrumente

Dass die vier Spieler – die beiden Violinisten Phoenix Avalon (Primgeiger) und Adrian Steele, Bratschist Devon Moore und Cellist Joshua McClendon – andererseits auch virtuose Vertreter ihrer Instrumente sind, gehört heutzutage bekanntlich zu den Selbstverständlichkeiten bei der jungen und mittleren Instrumentalistengeneration.

Was der Auftakt zum Konzert mit Haydn versprochen hatte, setzte sich nahtlos fort bei Brahms' drittem Streichquartett (B-Dur, op. 67) und Dvoráks 13. Beitrag zur Gattung (G-Dur, op. 106), Bei beiden Stücken bestachen Vielfalt und Intensität des kammermusikalischen Dialogs und andererseits die prägnante Darstellung der mehrstimmigen kompositorischen Vorgänge, bei denen sich das Isidore String Quartet mit Nachdruck als mehrstimmiges Ensemble profilierte.

Feinfühlig ausgehörte Dynamik

Ein Kapitel für sich stellte sowohl bei Brahms als auch bei Dvorák der Nuancenreichtum des Vortrags mit seinen raffinierten Klang- und Farbabstufungen dar. Dazu kam die extrem feinfühlig ausgehörte Dynamik und auch bei Brahms die Grazie und Eleganz des Finales.

Nicht zu vergessen schließlich die prägnante Darstellung durch das Isidore String Quartet der musikalischen Charaktere in Dvoráks op. 106, dem kurz nach der Rückkehr des Komponisten aus Amerika in seine tschechische Heimat entstandenen G-Dur-Quartett: seiner verhaltenen, folkloristisch angehauchten Lyrismen, der leidenschaftlichen Tongesten im zweiten Satz und seiner subtilen Pianissimo-Lyrik.

Zum Schluss des Programms spielte das Isidore String Quartet ein geistliches Lied von Johannes Brahms. Der Abend endete mit großem Applaus.