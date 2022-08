Die Vorfreude auf das am 24. August beginnende 18. Filmfestival auf der Ludwigshafener Parkinsel scheint groß zu sein. Jedenfalls war der Andrang riesig am Montagmorgen in der Rhein-Galerie beim Start des Kartenvorverkaufs. Mehr dazu lesen sie hier.

Die Trauer bei der Ludwigshafener SPD und darüber hinaus ist groß: Partei-Urgestein Manfred Reimann ist im Alter von 94 Jahren gestorben. In seinem Wahlkreis hat der langjährige Bundestagsabgeordnete zweimal Helmut Kohl besiegt und das Strandbad Blies vor dem Untergang gerettet. Den Nachruf finden Sie hier.

Die ersten Bewohner von Franklin können hautnah mitverfolgen, wie in Mannheim ein neuer Stadtteil entsteht. Das ist spannend und nervig zugleich. Was dort bei nicht wenigen für besonderen Unmut sorgt, lesen Sie hier.

Erst Corona, dann der Krieg in der Ukraine: Was dieser permanente Krisenmodus mit Schülern macht und vor welchen Herausforderungen Lehrkräfte stehen, schildert eine Schulleiterin aus Frankenthal im Interview.

Der öffentliche Nahverkehr in Speyer wird weiter ausgebaut. Die Linie ist ein Novum und soll ab 11. Dezember 2022 die beiden Mittelstädte verbinden. Vor allem die Umlandgemeinden profitieren. Mehr dazu hier.

31 Musikvereine oder Chöre haben für ein Filmprojekt des Rhein-Pfalz-Kreises vor der Kamera gestanden. Nun wurde das fertige Werk präsentiert, ab August ist es auf Youtube zu sehen. Was Sie in dem dreieinhalbstündigen Streifen erwartet, lesen Sie hier.