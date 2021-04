Fasten ist ein fester Bestandteil des Christentums und des Islams. Christen fasten vor Ostern, Muslime im Ramadan. Dabei steht der Verzicht im Vordergrund. Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es beim christlichen und muslimischen Fasten? Um dieses Thema geht es bei der christlich-muslimischen Begegnung, die am Mittwoch, 7. April, ab 19 Uhr erneut digital stattfindet. Wie bei den Veranstaltungen in den drei Monaten zuvor erläutert der katholische Stadtdekan Alban Meißner den Hintergrund und die Bedeutung der 40 Fastentage für Christen. Imam Eset Mavinehir erklärt Fastenregeln für Muslime und warum Ramadan jedes Jahr an einem anderen Termin stattfindet. Veranstaltet wird der Abend, der auf etwa eine Stunde angelegt ist und von Chris Ludwig moderiert wird, vom Kulturzentrum Fontäne und der katholischen Pfarrei Heilige Petrus und Paulus. Die Internet-Teilnahme ist möglich über den Videokonferenzdienst Zoom. Kostenfreie Anmeldungen per E-Mail an info@fontaene-ev.de.