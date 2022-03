Ein Weiher in der Winterruhe: So betitelt Stefan Ehlert aus Friesenheim seine Aufnahme, die den Begütenweiher als seinen Lieblingsplatz zeigt. Er ist der zweitgrößte und nordwestliche der vier Weiher des Naherholungsgebiets Willersinnweiher. In seiner Form ist er fast rechteckig. Während die nördliche Uferböschung relativ niedrig ist, sind die östliche und südliche relativ steil und hoch. Die westliche Uferböschung hat die geringste Neigung. Auf der Südseite ragt ungefähr in der Mitte eine Halbinsel mit einer Gaststätte in den Weiher. Die Wasserfläche hat laut Stadtverwaltung eine Ausdehnung von etwa 500 Meter in West-Ost- und rund 300 Meter in Nord-Süd-Richtung mit insgesamt 8,3 Hektar. An der tiefsten Stelle im Südosten ist der Weiher 23 Meter tief, überwiegend sind es 15 bis 20 Meter. Wenn Sie sich auch an unserer März-Aktion „Schönes LU“ beteiligen wollen, schicken Sie ein Bild an redlud@rheinpfalz.de.