Felix Mendelssohn Bartholdys Sinfonie Nr. 2 „Lobgesang“, seine Vertonung des Psalms 95 („Kommt, lasst uns anbeten“) und Franz Schuberts „Intende voci“ stehen auf dem Programm des Ludwigshafener Beethovenchors bei seinem Auftritt am Sonntag, 3. Oktober, um 18 Uhr im Konzertsaal des Pfalzbaus. Ausführende sind neben dem Chor Johanna Beier (Sopran), Giorgia Cappello (Sopran), Theodore Browne (Tenor) und die Junge Südwestdeutsche Philharmonie. Johannes Weiler oblag die Einstudierung, die musikalische Leitung hat Tristan Meister. Franz Schuberts „Intende Voci“ aus dem Jahr 1828, eine Tenor-Arie mit Chor und Orchester, gelangte erst 1890 an die Öffentlichkeit, viele Jahre nach dem Tod des Komponisten. Karten gibt es an der Theaterkasse des Pfalzbaus.