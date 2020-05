Der Beethovenchor Ludwigshafen ist nicht verstummt: Die Proben gehen mittwochs per Online-Meeting weiter, berichtet Pressesprecherin Nicole Schädel. Zwar muss das für Sonntag, 21. Juni, geplante Konzert im Ludwigshafener Pfalzbau auf unbestimmte Zeit verschoben werden, dennoch proben rund 50 Sänger und Sängerinnen des Beethovenchores weiter Beethovens „C-Dur-Messe“ und „Chorfantasie“. Durch das Online-Meeting am Mittwochabend kehrt für den Chor ein Stück Normalität zurück: In halbstündigen Proben für die einzelnen Stimmgruppen Sopran, Alt, Tenor und Bass wird das aktuelle Programm geübt. Jeder Chorsänger singt für sich (und seine Familie und Nachbarn) vor der Webcam, während der Dirigent Tristan Meister alle Stimmen vorsingt und am Klavier begleitet. Nach der Probe lassen alle den Abend gemeinsam ausklingen, verbunden über die Webcams. „Liebe Familienmitglieder und Nachbarn, bitte verzeiht den Sängern die Klänge am Mittwochabend! Alle Chorsänger freuen sich ebenso wie ihr darauf, endlich wieder live zusammen proben zu können“, schreibt Nicole Schädel. Wer Lust bekommen hat, an einer Probe teilzunehmen, kann sich unter vorstand@beethovenchor-lu.de melden.