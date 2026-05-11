Dem Beethovenchor gelang eine beeindruckende Aufführung von Gioachino Rossinis später Missa solemnis in der Originalfassung von 1863.

Mit seinen konventionellen Stilmitteln, seiner Quintfall-Seligkeit und sporadisch-unauffälliger Ironie bleibt das Werk zu einem gewissen Grad ein Mysterium. Vielleicht veranschaulicht es in erster Linie gut-bürgerliche Religiosität, indem es sich vor dem Hochamt verbeugt, ohne dem Genre an sich Neues hinzuzufügen. Als „virtuelles“ Orchester vereinigt das, andererseits, nahezu exotische Instrumentaltrio Dimensionen der Kammermusik und der großen Form.

Durch das Kunstharmonium weht ein Hauch von Zeitgeist aus dem Paris des Second Empire. Der Art, wie der „orgue expressif“ inmitten der Instrumentation seine Wurzeln schlägt, verdankt die „Petite Messe solennelle“ ihren besonderen Reiz: Im Kontrast zwischen dem Chor und dem konsonantischen Impuls der Klaviere vermag das Harmonium mit seinen „Vokalen“ zu vermitteln und erweist sich als ebenso ausdrucksstarker wie sensibler Partner.

Erstes Piano mit Löwenanteil

Besonderer Applaus gebührt dabei Andreas Frese am ersten Piano, dem „Löwenanteil“ an diesem Spektakel. „Was hat sich der Meister dabei gedacht?“, fragt man angesichts der langen Interludien, die das Klavier nahezu alleine schultert. Auch einige Nummern der Solostimmen werden primär vom Klavier begleitet. Diesen „Marathon“ bewältigte Frese – kongenial verstärkt durch Ingrid Wendel am zweiten Klavier – mit unermüdlich wachsam bezahnter Artikulation, in konzentrierten Monologen und perlend-schwungvollen Arpeggien.

Am Harmonium steuerte Johannes Michel eine mystifizierende Aura bei. Angefangen mit einem schalmeiartigen Timbre, in behutsamen Schwellern, enthüllte er die Palette des Instruments. Parellel dazu erlaubte der prunkvoll besetzte Chor dem Tutti eine dynamische Bandbreite – vom Flüsterton bis zu schier verschwenderischer Fülle.

Der Ton ist anti-dramatisch, fast akademisch. Schon das erste „Kyrie“ endet mit einer Generalpause, das „Christe eleison“ folgt als historisierende Motette im doppelten Kontrapunkt, wie ein neues Kapitel. Nach einer Reihe solistischer Sätze beginnt das „Cum Sancto Spiritu“ mit einem „Tusch“ der Instrumente. Mit praktischem Gespür hat Rossini auf diese Weise das Aufstehen der Chorsängerinnen und -sänger mit einkomponiert, so dass die Aktion nicht die musikalische Handlung stört.

Entfaltung der Stimmen

Durch systematische Ausdünnung bis hin zum Klaviersolo wird dieser Fluss jedoch anderorts, obschon nicht unterbrochen, so doch verwässert. Auch von der Option, etwa das „Credo“ mit opernhaftem Affekt zu schärfen, hat Rossini abgesehen. Wie beiläufig verstreicht das „Crucifixus“ in kleinzelligem As-Dur. Der Bonus für das Ensemble besteht in Rossinis Engagement für die Entfaltung der Stimmen. Dazu lieferte das Soloquartett die passenden Farben. So verwandelten etwa Hanna Gries (Sopran) und Marie Henriette Reinhold (Alt) ihre Arien nicht nur in intensive, innerlich kraftvolle Bekenntnisse, gemessen-kontrolliert und doch wehmütig etwa in Gries’ „O salutaris“, hernach in Reinholds Wechselgesang mit dem Chor beim „Agnus Dei“.

Für einen bombigen „Aha“-Effekt sorgte der wandlungsfähige Tenor Sung Min Song im „Domine Deus“. Geschmeidig, mit kammermusikalischer Finesse hatte er sich bis dahin in das Ensemble eingefügt und ließ nun, zum Klavier, mit dramatischem Effekt seinen herrlichen Belcanto in bester Operntradition erschallen. Auch Timothy Sharp (Bass) lief in seinen Maxima zu überzeugender Form auf. Dieser expressive Nachdruck verselbstständigte sich jedoch über einige Strecken in seinem Mezzoforte, verlor sich gar in gleichsam unkontrolliertem Knödeln. Warum?

Gewalt der Frauenstimmen

Unter Tristan Meisters leidenschaftlichem und doch ökonomischem Dirigat erstrahlte der lupenreine Chor von der Gewalt seiner Frauenstimmen, die sich völlig mühelos in Form und Farben ihrer Partien einfühlten. Im Bewusstsein dieses speziellen Gewichts hatte man alle Stimmlagen akribisch ausbalanciert. Das Ergebnis war ein prachtvoller Höreindruck von Transparenz und Beweglichkeit – ein Klangkörper, der seine Wucht in spielerischer Beherrschung gestaltete und sich mit merklichem Genuss dabei zuhörte. Das Publikum dankte mit langem, stürmischem Applaus.