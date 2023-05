Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Samira Brand, einst bei den VTV Mundenheim am Ball, hat einen neuen Verein. 2021/22 tritt sie in der 2. Liga für VfL Waiblingen an. Ihr bisheriger Club Kurpfalz-Bärenverlängerte ihren Vertrag nicht.

Wenige Wochen nachdem die Verantwortlichen des abstiegsbedrohten Bundesligisten Kurpfalz-Bären ihr Angebot für Spielmacherin Brand zurückzogen, ist die 25 Jahre alte angehende Gymnasiallehrerin