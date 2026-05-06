Der Verein „Beats meets Charity“ verbindet Wohltätigkeit mit Wohlklang: Am Samstag steigt mit „Back to the roots“ in Ruchheim wieder das große Jahresevent des Vereins.

Aus einem Charity-Fußballturnier wurde eine Konzertreihe, mit der seit 2016 in Frankenthal, Ludwigshafen und Umgebung viel bewegt wird. Dahinter steht der Verein Beats meets Charity. Dessen Mitglieder stimmen jedes Jahr darüber ab, wo das gespendete Geld, das bei den Veranstaltungen eingenommen wird, hingehen soll. In der Vergangenheit wurden so etwa das Kinderhospiz Sterntaler, die Tagesförderstätte in Ludwigshafen für Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderungen, der Förderverein Kindernotarztwagen oder „Däumling“, der Verein für Förderung von Früh- und Risikogeborenen in Ludwigshafen, bedacht. Im vergangenen Jahr ging der Gewinn aus der Konzert-Veranstaltung an den Pfälzer Verband der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe. Diesmal, so der Verein, soll das Geld an den Reiterhof der Kinderhilfe Ludwigshafen gehen.

Axel Haß, der künstlerische Leiter des Vereins, hat wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Ein Top-Act des Abends wird dann das aus der „Giovanni Zarrella Show“ und dem „ZDF Fernsehgarten“ bekannte Frankenthaler Schlager-Pop-Duo Neonlicht sein, das vergangenes Jahr sein Debütalbum vorgelegt hat.

Mit dabei sind auch „die Huddelschnuddler“ aus Ludwigshafen, die mit ihrer Guggemusik das Publikum begeistern wollen. Für Feierstimmung will auch Partysänger Gerhard Holiday sorgen. Tenor Maximilian von Lütgendorff, Mitglied der 12 Tenors, will mit seiner zauberhaften Stimme punkten, beim Auftritt von Madame Chou Chou, Travestiekünstlerin und Bauchrednerin, stehen dann andere Qualitäten im Vordergrund. Die Inklusionsband Mosaik aus Würzburg setzt ein starkes, musikalisches Zeichen für Gemeinschaft und Zusammenhalt. Und der Crossover-Geiger Noah Leonne aus Pforzheim wird klassische und moderne Musik miteinander verbinden. Moderator Ben Sorg wird durch den Abend führen, der wieder im Wohnzimmer von „Beats meets Charity“ stattfindet: dem Gemeinschaftshaus in Ruchheim.

Termin

„Beats meets Charity“ veranstaltet „Back to the roots“ am Samstag, 9. Mai, 18 Uhr, (Einlass: 17 Uhr), im Gemeinschaftshaus Ruchheim. Karten (20 Euro) gibt es im Vorverkauf bei Zottelbaer und Lesemaus, Bahnhofstraße 12, Frankenthal, beim Post Office, Dürkheimerstraße 20, Ludwigshafen, dem Reiterhof der Kinderhilfe, Spreeallee, Ludwigshafen, oder unter beatsmeetscharity@gmx.de. An der Abendkasse kosten Tickets 25 Euro. Es gibt vor Ort Speisen und Getränke, dazu eine Tombola mit Preisen, die von Sponsoren gestellt werden.