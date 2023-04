Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war 2018 – Kerwesonntag in Ruchheim. Ein buntes, fröhliches Treiben auf dem Rummelplatz. Da fiel der Blick von Thomas Lansche auf einen schwerbehinderten Jungen im Rollstuhl. „Wir sind reich, wir haben sechs gesunde Kinder. Wir müssen was machen …“, sagte Lansche aufgewühlt und berührt zu seiner Frau. Es ist quasi die Geburtsstunde des Vereins „Beats meets Charity e.V. Ludwigshafen/Frankenthal“, den Lansche nun als Vorsitzender führt. Ziel ist es, mit Benefizveranstaltungen „gemeinsam Gutes zu tun“. Demnächst am 7. Mai in Ruchheim …

Thomas Lansche, 58, arbeitet als Hausverwalter bei der Ludwigshafener Marketinggesellschaft Lukom. Das Gemeinschaftshaus in Ruchheim ist sein Revier.