In Ruchheim steigt im Mai die Benefizparty „Back to the Roots“. Die Einnahmen gehen an die Reiterhof-Kinderhilfe. Das Programm bleibt bunt – mit Musik, Show und Tombola.

„Das Programm soll noch bunter werden“, sagt Axel Haß, Vorsitzender von „Beats Meets Charity“. Seit 2016 fließen die Erlöse der Veranstaltung an Einrichtungen für Kinder. In diesem Jahr soll die Reiterhof-Kinderhilfe in Oggersheim von Eintrittsgeldern und Tombola profitieren.

Ein Schicksalsschlag wie eine schwere, unheilbare Krankheit kann jede und jeden treffen. Das rufen sich die Gründer von „Beats Meets Charity“ stets ins Gedächtnis. Aus einer Vision wurde 2018 ein Verein, der mit Events Spenden für wohltätige Institutionen sammelt. Ziel ist es, möglichst viele Mittel für Projekte in der Region zu generieren – diesmal für die Reiterhof-Kinderhilfe. Haß und seine Frau Yvonne können auf ein Team von 38 Vereinsmitgliedern zählen. „Sie nehmen sich für diesen Anlass extra ein bis zwei Tage Urlaub“, sagt Haß.

Geige und lautstarke Partymusik

Auch das Programm für den 9. Mai steht in großen Teilen fest. Die Inklusionsband Mosaik aus Würzburg macht den Auftakt. Es folgt Maximilian von Lütgendorff, einer der „Zwölf Tenöre“, der klassische Ausbildung mit moderner Performance verbindet – ein Ausnahmetalent mit großer Stimmkraft. Für lautstarke Partystimmung sorgen die Huddelschnuddler mit ihrer schrägen, rhythmischen Guggenmusik. Madame Chou Chou, Travestiekünstlerin und Bauchrednerin aus Bremerhaven, hinter der André Sarmenta steht, kombiniert Comedy, Chansons, Schlager und Bauchredner-Einlagen.

Der Pforzheimer Cross-Over-Geiger Noah Leonne verschmilzt klassische Virtuosität mit Pop, Rock und Elektro – eine explosive Mischung aus emotionalen Geigenklängen, modernen Beats und kraftvollen Arrangements. Partysänger Gerhard „Holiday“ Schneider aus Viernheim bringt ein breites Repertoire an Stimmungsmusik mit; seinen „Gute-Laune-Hit“ gibt es bereits auf verschiedenen Portalen. „Es war jedes Jahr eine große Party mit viel Stimmung, und so soll es bleiben“, betont Haß.

Noch Preise für die Tombola gesucht

Organisatorisch stand der Verein zwischenzeitlich auf der Kippe. Nachdem Alexander Link nicht mehr für den zweiten Vorsitz kandidierte und sich zunächst niemand fand, drohte die Auflösung. Der Fasnachtsclub Ruchemer Schlosshogger nahm „Beats Meets Charity“ daraufhin als Abteilung in den eigenen Verein auf. Mit Michael Zwick fand sich schließlich doch ein stellvertretender Vorsitzender. Haß dankt den Karnevalisten unter Vorsitz von Alexander Link. Link hatte die Benefizveranstaltung viele Jahre moderiert und mit Humor und Herz durchs Programm geführt. Die Moderation übernimmt im Mai Ben Sorg, bekannt als Regisseur und Videojournalist für große ARD- und ZDF-Produktionen.

Für die Tombola werden weiter Spender gesucht. Erste Hauptpreise stehen bereits fest: Karten für das „House of Magic“ der Ehrlich Brothers, eine Planwagenfahrt mit Weinprobe und Essen sowie ein elektronischer Jeep für Kinder ab sechs Jahren. „Gutes tun, tut gut. Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir ein volles Haus haben“, sagt der Vorsitzende.

Termin und Vorverkauf

Unter dem Motto „Back to the Roots“ lädt „Beats Meets Charity“ für Samstag, 9. Mai, 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr) zur großen Benefizparty ins Gemeinschaftshaus Ruchheim ein. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Zottelbär und Lesemaus, Bahnhofstraße 12, Frankenthal, sowie beim Post Office, Dürkheimer Straße 20, Ludwigshafen, per E-Mail an beatsmeetscharity@gmx.de. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Im Preis ist ein Glas Sekt enthalten.

