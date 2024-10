Eine Benefizveranstaltung mit Party-Charakter: Der Verein „Beats Meets Charity“ lädt jährlich zum großen Zusammenkommen ein. Am Samstag genossen die Besucher einen geselligen und musikalisch begleiteten Abend im Bürgerhaus Oppau. Mit dem Spendenerlös wird ein Verein zur Förderung von Früh- und Risikogeburten in Limburgerhof unterstützt.

Anja Weiland sitzt an einem der vordersten Tische. Die leuchtende Deko-Glasflasche vor ihr wirft ein gedimmtes Licht auf ihr Gesicht – doch das strahlt geradezu. Noch vor dem offiziellen Einlass um 18 Uhr war die Oggersheimerin vor Ort. Das Fest besucht sie ohne Begleitung, aber das sei aber kein Problem. „Ich komme immer in Kontakt“, sagt die 54-Jährige, die ein großer Fan der Veranstaltung ist. Auch letztes Jahr – in der üblichen Location im Ruchheimer Gemeinschaftshaus, das momentan saniert wird – war sie begeistert mit dabei.

„Ich bin sehr sozial eingestellt, spende regelmäßig für das SOS-Kinderdorf und die Kinderhilfe Bethlehem. Ich bin erzogen worden, zu helfen, wenn jemand in Not ist“, betont Weiland. Sie selbst sei auch schon in Not gewesen und habe in dieser schweren Zeit Hilfe bekommen. Sie möchte ihrem Umfeld dafür etwas zurückschenken. Weilands unmittelbares Umfeld klatscht an den Tischen zu den Rhythmen der Würzburger Inklusionsband Mosaik, schwingt das Tanzbein, als Alexander Herzog – ein Mitglied der europaweit gefragten Zwölf Tenöre – den Raum zum Vibrieren bringt und lacht über die Witze des Moderators Alexander Link. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung.

1000 Stunden Arbeit

Auf Verstärkung aus den Reihen der Vereinsmitglieder kann sich Vorstand Axel Haß komplett verlassen: „Vierzig Mitglieder machen am Abend mit“, freut er sich. „Am Fest als Jahreshighlight arbeiten wir 1000 Stunden.“ Sponsoren, Künstler, Essen, Getränke und noch mehr organisiert der Verein. Demokratisch stimmen die Mitglieder bei der Planung darüber ab, welcher Institution der Erlös des Abends zugutekommen soll. „Ohne Team wäre ich aufgeschmissen“, stellt Haß klar.

Lisa und Andre Dinger packen beim Fest mit an. Foto: albx

Zum Team gehört auch ein Ehepaar aus Ruchheim, das sich im Backstage-Bereich während der laufenden Feier stärkt. Lisa und Andre Dinger sind „Beats Meets Charity“ gemeinsam vor vier Jahren beigetreten und am Festtag seit zehn Uhr morgens im Einsatz. Die Ehrenamtlichen haben tatkräftig beim Aufbau mitangepackt. Abgesehen von „ein paar Snacks zwischendurch“ sind der Wurstsalat und die Curry-Wurst auf den zwei Tellern für das Paar die erste warme Mahlzeit des Tages.

Persönlicher Bezug

Mit Herzblut unterstützen sie regionale Projekte. „Man weiß ganz genau, wohin das gesammelte Geld am Ende geht“, fügt Lisa Dinger hinzu. Zum Verein „Däumling“ in Limburgerhof hat sie einen persönlichen Bezug: Ihr Bruder sei damals als Frühchen auf die Welt gekommen und der 1994 gegründete Verein habe die Familie unterstützt, erzählt sie.

Vereinsvorsitzende Stefanie Gilbert bekommt zwischen den musikalischen Programmpunkten freie Bühne, um die Zuschauer für Früh- und Risikogeburten zu sensibilisieren. „Das ist auch eine große Herausforderung für die Eltern, sie fühlen sich oft hilflos“, weckt Gilbert das Mitgefühl ihrer Zuhörer. Auch Anja Weiland erinnert sich an einen solchen Vorfall im Freundeskreis, möchte aber nicht darauf eingehen. Ihre Miene an diesem Abend bei „Beats Meets Charity“ spiegelt jedoch Entschlossenheit wider.