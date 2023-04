Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ludwigshafen versinkt im Müll. Am schlimmsten ist es in der Innenstadt. Aber auch in den Stadtteilen gibt es etliche wilde Müllhalden. Sogar in vielen Grünanlagen bieten sich dem Betrachter unappetitliche Bilder. Die Stadtverwaltung scheint mit dem Desaster überfordert zu sein. Wie man den Müll in den Griff bekommt, das macht Beate Fürst aus Oggersheim der ganzen Stadt vor.

Beate Fürst ist gern zu Fuß unterwegs. Sie geht schnell. Am liebsten in dem weitläufigen Naherholungsgebiet zwischen den vier Oggersheimer Weihern, das quasi direkt vor der