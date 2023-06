In einer Beachbar am Mannheimer Friedrichsring ist am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr ein Brand ausgebrochen. Das Feuer griff schnell auf die Fassade über, im weiteren Verlauf brannte es auch im Inneren der Bar. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Durch den Brand entstand ein Gebäudeschaden von etwa 50.000 Euro. Das Objekt ist aktuell nicht mehr nutzbar.