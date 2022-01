Die Berufsbildende Schule Wirtschaft II Ludwigshafen informiert ab Montag, 31. Januar, in Videokonferenzen über ihr Bildungsangebot. Die Präsentationen richten sich nach Angaben der Schule vor allem an Absolventen von Realschulen plus und Gymnasien mit mittlerem Bildungsabschluss oder Berufsreife sowie an Interessenten mit abgeschlossener kaufmännischer Berufsausbildung, die die Mittlere Reife, die Fachhochschulreife oder das Abitur anstreben. Angeboten werden Vorträge zu folgenden Bildungsgängen: Berufsoberschule I (Vollzeit) und Duale Berufsoberschule (Abendunterricht): Abschluss Fachhochschulreife am 1. Februar, 18 Uhr; Berufsoberschule II: Abschluss allgemeine/fachgebundene Hochschulreife (Abitur) am 1. Februar, 18 Uhr; Höhere Berufsfachschule in der Fachrichtung Wirtschaft am 21. Januar, 19 Uhr, und am 2. Februar, 17.30 Uhr; Höhere Berufsfachschule in der Fachrichtung Polizeidienst und Verwaltung am 31. Januar, 17.30 Uhr, und am 2. Februar, 19 Uhr. Abschlüsse in der Höheren Berufsfachschule sind der staatlich geprüfte Assistent und die Fachhochschulreife. Bei der Höheren Berufsfachschule Polizeidienst und Verwaltung gibt es außerdem bei entsprechendem Abschlussergebnis eine Studienplatzgarantie für den gehobenen Dienst. Berufsfachschule I und II: Abschluss qualifizierter Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) am 3. Februar, 18 Uhr. Nähere Infos über die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme an den Videokonferenzen auf der Schulhomepage: www.bbsw2-lu.de. Fragen zu den Bildungsgängen per E-Mail an wahlschulinfos@bbsw2-lu.de.