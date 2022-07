Der langjährige Schulleiter der Berufsbildenden Schule (BBS) Technik 2, Hubert Boßle, ist am Donnerstag feierlich verabschiedet worden. Für ein Jahr ist er freigestellt, dann geht er in den Ruhestand. Sein Kollege Peter Szombach übernimmt ab 31. Juli das Amt als Leiter von zirka 1800 Schülern und 120 Lehrern.

Der Start als Schulleiter der BBS Technik 2 im Jahr 2013 sei für Boßle recht holprig gewesen, erinnerte sich Carola Straus, stellvertretende Schulleiterin. Die Klage eines Mitbewerbers habe die Einstellung Boßles damals erschwert. Und auch seine Amtszeit als Schulleiter sei von einigen „Spannungsfeldern“ geprägt gewesen, so Anke Föhner von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD).

2015 sei es etwa die Flüchtlingskrise gewesen, durch die ihm Themen wie Integration und Inklusion sehr wichtig geworden sind. Aber auch die Corona-Pandemie habe das Schulsystem herausgefordert und zu einer Abnahme der Schülerzahlen im Gastronomiebereich geführt. Doch damit habe der 64-Jährige umgehen und dies akzeptieren können.

„Als Sportler – er spielt nebenbei Tennis – lässt er sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen“, lobte Wolfgang Stutzmann, Schulsprecher der BBS in Ludwigshafen und Frankenthal. Hubert Boßle sei stets kämpferisch und solidarisch, sein Handeln von pragmatischem Realismus geprägt gewesen.

Die Interessen der Schüler im Blick

Die berufliche Bildung in Ludwigshafen habe er stark beeinflusst. Er sei gut vernetzt gewesen, politisch engagiert und habe sich immer für die Interessen der Schüler und Lehrer eingesetzt. Dabei sei es ihm selbst immer ein großes Anliegen gewesen, jungen Menschen gut auf die berufliche Zukunft vorzubereiten und so auch Jugendarbeitslosigkeit zu verhindern.

Geboren und aufgewachsen ist Hubert Boßle in Ludwigshafen. An der TU Darmstadt studierte er Lehramt für berufsbildende Schulen. Bei Daimler war er zunächst Maschinenbauingenieur, bevor er 1986 seine schulische Karriere an der BBS Ludwigshafen startete, der er bis zu seinem Dienstende treu geblieben ist. Bevor der 64-Jährige 2013 an die BBS Technik 2 wechselte und dort Schulleiter wurde, war er für 13 Jahre Abteilungsleiter für Metalltechnik an der BBS Technik 1. Unterrichtet hat er Sport und Metallbautechnik.

Weil er über vieles, auch Schwieriges, habe lachen können, sei er nur körperlich ein „Boßle“ gewesen, scherzte sein Kollege Markus Bergmann. Das arabische Sprichwort „Geduld und Humor sind zwei Kamele, die dich durch jede Wüste bringen“, sei diesbezüglich sehr passend. „Bleib so humorvoll, wie du bist“, wünschte ihm Mirko Taus, Schulleiter der BBS Technik 1 für die weitere Zukunft.