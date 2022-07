Hans van Hauth ist als Schuldirektor der Berufsbildenden Schule Naturwissenschaften (BBS N) in Ludwigshafen am Montag feierlich verabschiedet worden. Am 1. August geht er in den Ruhestand. Als Leiter von 1542 Schülern und 60 Lehrern löst ihn Matthias Mahler, sein bisheriger Stellvertreter, ab.

Acht Jahre lang hat Hans van Hauth die BBS Naturwissenschaften geleitet, in insgesamt 38 Jahren Schuldienst habe er sich dabei weit über Ludwigshafen hinaus ein hohes Ansehen erarbeiten können, sagte Anke Föhner von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zum Abschied des 65-Jährigen. Geboren und aufgewachsen ist van Hauth in Cochem an der Mosel. Seiner Familie gehört dort ein Modegeschäft (Mode van Hauth), dessen Mission es sei, „Sie gut aussehen zu lassen“.

Moderner Stil

Vermutlich sei dies auch der Grund, weshalb mit van Hauth einer der wohl bestbekleidetsten Schulleiter in den Ruhestand gehe, nahm Joachim Fahrnbach vom Personalrat an. Van Hauth sei nicht nur ein unverbesserlicher Optimist, verlässlich und aufmerksam, sondern habe auch einen geschmackvollen und modernen Stil. Studiert hat Hans van Hauth Elektrotechnik an der FH in Trier. Im Anschluss daran führte sein Weg an die TU Kaiserslautern, wo er sich den Wunsch erfüllte, Naturwissenschaften und die Arbeit mit jungen Menschen zu kombinieren. An der BBS in Ludwigshafen war er zuletzt Lehrer für Physik und Elektrotechnik.

Zum Andenken an van Hauth haben die Physiklaboranten mit Lehrerin Sandra Kölsch und Simone Wolff ein Projekt vorbereitet, bei dem sie ihn, passend zu seinen Unterrichtsfächern, mit elektronischen Bauteilen verglichen haben.

Feurig wie eine Glühlampe

Der 65-Jährige sei stets voller Energie gewesen wie eine Batterie, erleuchtend und feurig wie eine Glühlampe, vielleicht aber auch etwas chaotisch wie der Glühdraht. Doch gerade das hätten seine Schüler an ihm geschätzt. Innovation und Zukunftsfähigkeit sei dabei stets sein Credo gewesen. Insbesondere durch das Projekt „Dieda“, dass sich mit der Digitalisierung in der dualen Ausbildung befasst, habe er viel bewirken können. Seit 2006 war van Hauth auch im Zentrum für Schulleitung und Personalentwicklung als Dozent tätig. Dabei sei das „Mitochondrium eines jeden Erfolgs“ für ihn die Aufgeschlossenheit gegenüber anderen.

Fan von AC/DC

Mit seiner Familie plant der jetzt verabschiedete Schulleiter eine Entdeckungsreise mit dem Fahrrad durch Europa. Gerne höre er AC/DC. Das Zitat „I’m rolling Thunder, pouring Rain. I'm coming on like a Hurricane“ aus einem der Songs der Band passe da sehr gut zu ihm – zu seiner Karriere, aber auch zu seinen Zukunftsplänen, befand der Sprecher der Schulleiter der BBS, Wolfgang Stutzmann.