Am Sonntag, 19. April muss die BBC-Brücke im Mannheimer Stadtteil Käfertal komplett gesperrt werden. Das hat die Stadt Mannheim mitgeteilt. Grund für die Sperrung ist die Reparatur der Lastwagen.Sperren auf den Zufahrten zu der Brücke. Diese wiesen mittlerweile erhebliche Schäden auf.

Eine weiträumige Umleitung werde für die Dauer der Arbeiten eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Es werden Hinweistafeln aufgestellt, die bereits frühzeitig auf die Sperrung hinweisen, so die Stadt.