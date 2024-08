Mitte nächster Woche ziehen die ersten 80 Flüchtlinge in ein Containerdorf an der Bayreuther Straße sein. Vorab hat die Sozialdezernentin zu einem Rundgang durch den Neubau eingeladen und erläutert, warum die Häuser für bis zu 450 Menschen nötig sind, aber in spätestens drei Jahren wieder verschwinden sollen.

Noch ist die ehemalige Ackerfläche, auf der in den vergangenen fünf Monaten vier dreigeschossige Gebäude aus Containermodulen errichtet wurden, eine Baustelle. Viele