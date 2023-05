Wegen einer Schlägerei unter betrunkenen Jugendlichen musste die Polizei nach eigenen Angaben in der Nacht zum Samstag in die Bayreuther Straße in West ausrücken. Bei einer Geburtstagsfeier im Vereinsheim der FG Nord kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 17-jährigen Jugendlichen. Das Geschehen verlagerte sich im späteren Verlauf auf den Parkplatz des Vereins. Dabei wurde ein weiterer 17-Jähriger verletzt.