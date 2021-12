Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr vielleicht noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Erol Bayram, Freistil-Landestrainer und Freistiltrainer des künftigen Ringer-Zweitligisten VfK 07 Schifferstadt.

„Das Wichtigste, was man sich wünschen kann, ist Gesundheit. Das war auch in diesem Jahr das A und O“, sagt Erol Bayram mit Blick auf die Corona-Pandemie. Die hat vor allem auf einen Vollkontaktsport wie das Ringen negative Auswirkungen. Für das allgemeine Training war das Landesleistungszentrum (LLZ) in Schifferstadt lange Zeit ganz geschlossen, Kaderathleten durften immerhin unter Auflagen trainieren.

Auch aktuell das LLZ zumindest bis Ende des Jahres komplett geschlossen, da ja auch keine Wettkämpfe anstünden. „Das ist natürlich eine schlechte Situation für die Sportler und auch für uns Trainer. Denn wir müssen jetzt wieder schauen, dass unsere Sportler sich im Heimbereich fithalten, was nicht immer einfach ist, denn die Motivation in der Gruppe etwas zu machen, ist doch größer, als alleine zuhause“, verdeutlicht der 44-Jährige. Zuversichtlich stimmt ihn, dass im ablaufenden Jahr trotz aller Einschränkungen viele sportliche Erfolge eingefahren wurden – etwa die deutschen Meistertitel für Julien Zinser und Vanja Gersak-Perez im Nachwuchsbereich und der Meistertitel des VfK 07 Schifferstadt in der Rheinland-Pfalzliga. „Natürlich wünsche ich mir, dass sich 2022 alles wieder normalisiert, aber irgendwie ist dann doch kein Ende in Sicht, denn es kommt immer wieder etwas Neues. So bleibt nur zu hoffen, dass mit steigender Impfquote doch bald Normalität einkehrt“, sagt Bayram.