Irgendwo in LU sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Süd Richard Reinhardt getroffen. Der 75-Jährige stammt aus dem Bayerischen Wald, lebt aber schon seit über 50 Jahren in Ludwigshafen und hat sich aus privatem Interesse zum Berater für deutsche Weine ausbilden lassen.

Was hat den Bayernwäldler nach Ludwigshafen verschlagen?

Sie werden es kaum glauben: die BASF. Allerdings in Etappen. Ich kam mit 14 Jahren zur Ausbildung nach Ludwigshafen, aber nach drei Jahren und dem Abschluss bin ich wieder zurück in die Heimat im Landkreis Cham. Dort habe ich dann zwölf Jahre lang gearbeitet. Aber dann bin ich zurück zur BASF und habe dort bis zur Pensionierung gearbeitet.

Und es hat sie nach der Pensionierung nicht wieder zurück nach Bayern gezogen?

Nein. Warum auch. Dort kennt mich doch kaum noch jemand. Und für die Leute, die mich noch von früher kennen, bin ich mittlerweile ein Fremder.

Vermissen Sie die alte Heimat nicht manchmal?

Doch manchmal schon. Da vermisse ich die Berge und auch diese besondere Form der Gemütlichkeit. Die Pfälzer haben es zwar auch gerne gemütlich und können gut feiern, aber es ist doch eine andere Form.

Es gibt eben eine Bier-Gemütlichkeit und eine Wein-Gemütlichkeit ...

So ist es. Ich bin hier in der Region auch zum Weintrinker geworden und habe mich am Institut in Mainz auch zum anerkannten Berater für deutschen Wein ausbilden lassen – und das als Bayer!

Waren Sie denn bei der BASF in der Kellerei oder der Gastronomie angestellt?

Nein. Die Weinberatung war rein aus privatem Interesse. Aber ich habe auch an der Volkshochschule Kurse gegeben und Weinseminare abgehalten.

Ich hatte letzte Woche das Vergnügen, die Sommelière Nathalie Lumpp zu erleben. Sie hat die Weine für ein neues Menü vorgestellt und fand dafür sehr blumige Worte. Lernt man so etwas auch in der Ausbildung?

Ja, ich könnte auch um jeden Wein eine große Schau machen, aber mittlerweile halte ich es da einfacher: Jeder soll den Wein trinken, der ihm schmeckt. Und wenn das ein Weißwein zu einem kräftigen Rinderbraten mit einer dunklen Soße ist, dann ist das eben so.

Gibt es keine Tipps vom Fachmann?

Doch! Ich sage immer, man soll den Wein trinken, so frisch wie er ist. Nur die wenigsten haben tatsächlich die Möglichkeiten, den Wein fachgerecht zu lagern, sodass man ihn auch noch nach Jahren genießen kann. Deshalb bin ich der Meinung, dass ein guter Wein vor allem getrunken werden muss und nicht gelagert!

Wir sind ja noch mitten im Oktober. Vermisst da der Bayer in Ihnen nicht das Oktoberfest?

Doch. Und wie! Auf dem Oktoberfest war ich in der Regel in jedem Jahr. Dieses Jahr ging das ja leider nicht. Aber wenn ich hier in der Region schon mal ein Bier trinke: Ich habe versucht, hier ein gutes Oktoberfestbier zu bekommen. Das sind schließlich Sonderbrauungen. Leider ist es mir nicht gelungen. Das kann aber auch daran liegen, dass es aus der Flasche eben nicht so gut schmeckt, wie frisch gezapft.