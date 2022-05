Die kommunale Wohnbaugesellschaft GAG prüft, ob sie das Areal des abrissreifen Gemeinschaftshauses in der Pfingstweide kauft, um dort Wohnungen zu bauen. Das hat die Stadtverwaltung auf eine Anfrage der FWG im Ortsbeirat Oppau mitgeteilt. Da das Grundstück direkt an der B 9 liegt, soll jedoch vor einer Entscheidung über eine Wohnbebauung ein Lärmschutzgutachten erstellt werden. Das Ergebnis soll im Laufe des Jahres vorliegen. Falls eine Wohnbebauung möglich wäre, könne die GAG das Grundstück 2024 kaufen, so die Stadt. Dann werde das Gemeinschaftshaus abgerissen. Das Gebäude ist seit 2020 geschlossen. Ein Grund für das Aus: Das Gebäude ist sanierungsbedürftig. Der Brandschutz entspricht nicht mehr den aktuellen Vorschriften. Eine Sanierung würde über 1,3 Millionen Euro kosten. Außerdem wurde das Haus von den Vereinen immer weniger genutzt. Seit der Schließung verfällt die Immobilie zusehends.