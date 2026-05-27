Neue Gleise, neue Haltestellen und eine neue Verbindung im Stadtbahnnetz: Die RNV nutzt den Sommer für mehrere Großbaustellen in Ludwigshafen. Was Fahrgäste wissen sollten.

Kaum ist die Konrad-Adenauer-Brücke nach monatelanger Sperrung wieder für Straßenbahnen freigegeben, steht den Fahrgästen in Ludwigshafen bereits die nächste große Umstellung bevor: Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) erneuert im Sommer an mehreren Stellen gleichzeitig Gleise und Haltestellen. Zwischen dem 1. Juni und dem 9. August kommt es deshalb zu zahlreichen Umleitungen, verkürzten Linienwegen und Schienenersatzverkehr.

Die Maßnahmen betreffen vor allem die Frankenthaler Straße, den Bereich Mannheimer Tor in Oggersheim sowie die Strecke zwischen Berliner Platz und Schützenstraße. Dort entsteht mit der sogenannten Bleichstraßenkurve eine neue Gleisverbindung, die künftig neue Fahrmöglichkeiten im Ludwigshafener Netz schaffen soll.

Neue Verbindung im Süden der Innenstadt

Die neue Verbindung zwischen Berliner Platz und Schützenstraße gehört zu den wichtigsten Projekten der RNV in diesem Sommer. Künftig können Bahnen dadurch direkt von der Konrad-Adenauer-Brücke Richtung Mundenheim, Rheingönheim oder Luitpoldhafen abbiegen.

Die neue Strecke soll das Netz flexibler machen und bei Störungen oder Baustellen Ausweichmöglichkeiten schaffen. „Diese neue Gleisverbindung erhöht die Resilienz im bestehenden linksrheinischen Bahnnetz und ermöglicht neue Linienführungen“, teilte die RNV mit. Außerdem entsteht die neue Haltestelle „Berliner Platz Süd“.

Linie 4 fährt nur verkürzt

Besonders betroffen ist die Linie 4/4A. Sie fährt während der Bauarbeiten nur zwischen Mannheim und Ludwigshafen-Hauptbahnhof regulär. Von dort geht es weiter über Ebertpark bis nach Friesenheim-Mitte.

Der Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Hans-Warsch-Platz wird durch Busse ersetzt. Dafür richtet die RNV einen Schienenersatzverkehr ein. Die Ersatzbusse halten unter anderem an Marienkirche, Ebertpark Süd, Heinrich-Pesch-Haus und Oggersheim Bahnhof. Die Haltestelle Ludwigshafen-Hauptfriedhof entfällt dagegen zeitweise komplett. Dort will die RNV die Haltestelle barrierefrei umbauen und die Gleise erneuern.

Linie 10 entfällt komplett

Noch stärker trifft es Fahrgäste der Linie 10: Sie wird während der Bauarbeiten vollständig eingestellt. Der Abschnitt zwischen Berliner Platz und Friesenheim-Mitte wird stattdessen von der Linie 4 übernommen. Die Haltestellen: Schützenstraße, Rottstraße, Amtsgericht und Luitpoldhafen entfallen in dieser Zeit.

Auch die 9X ist betroffen

Die Linie 9X fährt vorübergehend nur zwischen Bad Dürkheim und Hans-Warsch-Platz. Fahrgäste aus der Innenstadt müssen dort umsteigen. Erst vor wenigen Tagen hatte die RNV angekündigt, dass die 9X nach Wiedereröffnung der Konrad-Adenauer-Brücke eigentlich wieder regulär zwischen Bad Dürkheim und Mannheim verkehren soll.

Eine Rückkehr der früheren Linie 8X wird es dagegen nicht geben. Viele Fahrgäste hatten zuletzt über neue Beschilderungen an Haltestellen spekuliert. „Eine Wiedereinführung der Linie 8X ist nicht geplant“, teilte ein Sprecher der RNV auf Anfrage mit. Die frühere Direktverbindung zwischen Oppau, BASF und Mannheim-Hauptbahnhof werde künftig dauerhaft von der Linie 6/6A übernommen.

Umleitungen auch bei Buslinien

Nicht nur Straßenbahnen sind betroffen. Auch mehrere Buslinien fahren zeitweise anders. Die Linie 70 wird in Oggersheim umgeleitet. Die Haltestelle Mannheimer Tor entfällt während der Umbauarbeiten. Ähnliche Änderungen gibt es bei den Linien 71, 88, 89 und 90.

Auch die Linien 74, 77 und 94 fahren im Bereich Berliner Platz anders. Die Linie 77 verkehrt zudem nur im 30-Minuten-Takt. Teilweise richtet die RNV Ersatzhaltestellen ein, wie in der Stadtgartenstraße oder im Buschweg.

Dass gleich mehrere Baustellen parallel stattfinden, sorgt bei vielen Fahrgästen für Frust. Die RNV argumentiert jedoch, man wolle die Einschränkungen möglichst bündeln. Neben dem Gleisbau arbeiten auch die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) sowie der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) an Leitungen und Infrastruktur.