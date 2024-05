So wenig Autoverkehr war selten in der Innenstadt, zumindest in der zentralen Bahnhofstraße: Die Firma Sax und Klee saniert dort im Auftrag der TWL Netze GmbH seit 21. Mai die Fernwärmeleitung. Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Schritten: Der erste Abschnitt umfasst die Bahnhofstraße, Hausnummer 2 bis 19. Hierfür wird die Straße für zwei Wochen für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt. Der zweite Abschnitt erstreckt sich von der Bismarckstraße 90 bis 104. Diese wird ab 3. Juni für etwa zwei Wochen teilweise für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten seien notwendig, um die Wärmeversorgung sicherzustellen. Sie enden voraussichtlich Ende Juni. Die Verkehrsführung sei ausgeschildert, die Anwohner seien informiert, so die Technischen Werke (TWL).