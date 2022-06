Wegen Bauarbeiten zur Fahrbahnsanierung ist die Sternstraße in Friesenheim – wie berichtet – aktuell in Fahrtrichtung Oggersheim für den Verkehr gesperrt. Laut Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) werden die Busse daher umgeleitet. Am Mittwoch, 15. Juni, beginnt der dritte Abschnitt dieser Bauarbeiten, auch dieser hat Auswirkungen auf die Buslinien 70, 89 und 90. Diese Busse fahren ab 15. Juni wieder auf dem regulären Weg, allerdings entfällt dann die Haltestelle Riedsaumpark ersatzlos. Die Haltestelle Lagewiesenstraße wird laut RNV in Fahrtrichtung Oggersheim vor die Kreuzung in der St.-Gallus-Straße verlegt. In der Gegenrichtung wird eine Ersatzhaltestelle in Höhe der Kreuzung der Erzbergerstraße eingerichtet. Die Linie 88 (Willersinn-Freibad-Bus) verkehrt ab der Ersatzhaltestelle Lagewiesenstraße über die Sternstraße zur Haltestelle Freibad Willersinn und zurück.