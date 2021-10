Ab 22. Oktober bis voraussichtlich 20. Dezember wird die Seilerstraße, Einmündung Rohrlachstraße, wegen der Baustelle am alten Postgebäude gesperrt. Die Durchfahrt der Seilerstraße in die Rohrlachstraße ist dann laut Stadtverwaltung nicht mehr möglich. Die Einbahnstraßenregelung in der Seiler- zwischen Kanal- und Rohrlachstraße wird aus diesem Grund aufgehoben. In der Seilerstraße werden dafür Haltverbote eingerichtet.