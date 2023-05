Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Mundenheim entsteht derzeit ein neues Gebäude an der Hauptfeuerwache. Hier wird an der neuen Feuerwehrleitzentrale und dem Rechenzentrum der Stadt gebaut. Der Zeitplan für das Millionenprojekt ist ehrgeizig. Das Gebäude muss bald fertig sein, sonst hat die Stadt ein echtes Problem.

Tausende Autos fahren täglich über den Kaiserwörthdamm an der Baustelle vorbei. Doch die wenigsten Leuten wissen genau, was hier gebaut wird. Ein Plakat an einem Gerüst gibt darüber