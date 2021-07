Autofahrer aufgepasst: Auf einer wichtigen Verbindungsstraße im Stadtteil Süd kann es im August wegen Bauarbeiten zu Verkehrsproblemen kommen. Wie die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) mitteilen, wird in der Mundenheimer Straße auf Höhe der Kreuzung Von-Weber-Straße und Böcklinstraße eine Gasleitung repariert. Die Bauarbeiten im Bereich des Südwest-Stadions starten am Dienstag, 3. August, und sollen bis Freitag, 20. August, abgeschlossen sein. Die Firma Sax + Klee repariert im Auftrag der TWL die Gasleitung. Die Mundenheimer Straße wird dafür in Fahrtrichtung Mundenheim auf einer Länge von fünf Metern gesperrt. Für den Zeitraum der Bauarbeiten wird eine Ampelanlage eingerichtet und die geänderte Verkehrsführung ausgeschildert. Die Gasversorgung der TWL-Kunden wird durch die Reparaturarbeiten nicht beeinträchtigt, teilt der Konzern weiter mit.