Die Technischen Werke (TWL) müssen in der Maudacher Straße 289 (in Höhe der Avia-Tankstelle/Gartenstadt) ein defektes Kabel austauschen. Dafür muss laut TWL die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Marienkrankenhaus auf einer Länge von 50 Metern gesperrt werden. Eingerichtet wird die Baustelle im Bereich des Fuß- und Radwegs. Die Arbeiten sollen laut TWL bis Donnerstag, 3. Dezember, dauern.