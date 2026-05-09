Nach neun Monaten Bauzeit ist die Kreuzung Waldstraße/Wasserwerkstraße wieder frei. Die Stadt Mannheim schließt damit eines ihrer größten Infrastrukturprojekte ab.

Die Anwohner und Gewerbetreibenden im Mannheimer Stadtteil Franklin können aufatmen: Seit Kurzem ist die zentrale Kreuzung von Waldstraße und Wasserwerkstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Nach rund neun Monaten Bauzeit markiert die Öffnung das Ende einer Phase, die vor allem im Berufsverkehr Geduld abverlangte – und zugleich den Abschluss eines der größten Infrastrukturprojekte in Mannheim.

Neues Stadtviertel Franklin in Mannheim: Seit Kurzem ist die zentrale Kreuzung von Waldstraße und Wasserwerkstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Foto: Jan Millenet

Mit dem Wegfall der Absperrungen ist das westliche Eingangstor nach Franklin wieder uneingeschränkt nutzbar. Während der Bauarbeiten hatte es für den Verkehr eine provisorische Umleitung gegeben. Besonders morgens führte dies zu langen Rückstaus. Entsprechend spürbar ist nun die Entlastung – für Pendler ebenso wie für Beschäftigte und Kunden der ansässigen Betriebe.

Anwohner erleichtert

„Die Bewohner sind erleichtert“, bestätigt Andrea Sliwka, Vorsitzende des Bürgervereins „Mein Franklin“. Auch Michael Müller von der Mannheimer Wirtschaftsförderung zeigt sich zufrieden. „Wir haben Verständnis für die Baustellen, aber richten unseren Blick auch auf die Händler“, sagt er. Denn die hatten während des Umbaus einiges zu ertragen.

Die umgebaute Kreuzung präsentiert sich deutlich leistungsfähiger als zuvor. Sechs Fahrstreifen strukturieren den Verkehr neu, zusätzliche Abbiegespuren sollen für einen gleichmäßigeren Fluss sorgen. Auch an den Radverkehr wurde gedacht. Mit der Fertigstellung endet die „Äußere Erschließung Franklin“, die seit 2023 in drei Bauabschnitten umgesetzt wurde, so Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU), der ebenfalls von Anwohnerbeschwerden berichtete und Verständnis zeigte.

Neue Haltestelle

„Wir hätten das im laufenden Betrieb aber nicht anders lösen können“, erklärt das Stadtoberhaupt. Den Anfang machten Bensheimer und Birkenauer Straße, wo unter anderem eine neue Straßenbahnhaltestelle entstand. Es folgte die Neuordnung am Platz der Freundschaft mit Busanbindung und Wendeschleife. Der nun abgeschlossene Ausbau der Wasserwerkstraße bildet den Schlusspunkt. „Trotz aller Kritik ist es wirklich gut gelaufen“, bilanzierte der OB, der den eingehaltenen Zeitrahmen lobte.

Das Band durchschnitten Bezirksräte, Dezernenten und OB Christian Specht (Mitte) Foto: Jan Millenet

Insgesamt hat die Stadt rund 18,6 Millionen Euro investiert, ein Drittel davon wurde durch Fördermittel von Bund und Land getragen. Ziel war es, die Verkehrswege eines wachsenden Stadtteils neu zu ordnen. Auf dem früher abgeschlossenen Militärgelände leben und arbeiten heute mehrere Tausend Menschen, perspektivisch sollen es bis zu 10.000 sein. Entsprechend wichtig ist eine funktionierende Anbindung – nicht nur für den Autoverkehr, sondern auch für Bus, Bahn, Radfahrer und Fußgänger.

51 Bäume gepflanzt

Neben der verkehrlichen Neuordnung spielte auch der ökologische Aspekt eine Rolle. Insgesamt wurden 51 Bäume neu gepflanzt, darunter zahlreiche Silberlinden im Bereich der Wasserwerkstraße. Gleichzeitig achteten die Planer laut Stadt darauf, bestehende Bäume zu erhalten, etwa durch angepasste Bauweisen.

Die Gewerbetreibenden, die von Umsatzeinbußen während der Bauzeit berichten, hoffen nun auf eine bessere Erreichbarkeit. Gleichzeitig gibt es auch Sorgen, etwa mit Blick auf eine mögliche Zunahme von Lärm. Der Bürgerverein, so Sliwka, will die neue Verkehrssituation in den kommenden Wochen genau beobachten und Erfahrungen sammeln, bevor eine abschließende Einschätzung erfolgt. Fest steht: Mit der Fertigstellung der äußeren Erschließung ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung Franklins getan. Ob sich die neuen Strukturen im Alltag bewähren, wird sich nun im laufenden Betrieb zeigen.