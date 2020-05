Die Fahrbahn der Autobahn 65 wird ab Sonntag zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Dannstadt–Schauernheim in Richtung Ludwigshafen erneuert. In den vergangenen Wochen wurden in einem ersten Bauabschnitt die Entwässerungsanlagen im Mittelstreifen saniert. Nun startet die nächste Bauphase, bei der die Fahrbahn erneuert wird.

Das Autobahnamt Montabaur richtet am Sonntag die Baustelle mit einer sogenannten 3+1-Verkehrsführung ein. Dabei wird eine Fahrspur auf die Richtungsfahrbahn Karlsruhe übergeleitet. Somit stehen in Fahrtrichtung Ludwigshafen und in Fahrtrichtung Karlsruhe weiterhin zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Baustelle erstreckt sich über eine Strecke von rund 5,9 Kilometern. Nach der Erneuerung des linken Fahrstreifens wird die Baustellenverkehrsführung umgelegt, so dass in einem dritten Bauabschnitt auch die rechte Fahrspur saniert werden kann. Laut Autobahnamt sollen die Arbeiten bis Mitte September abgeschlossen sein.

Ab Oktober wird dann in der Gegenrichtung die Fahrbahn erneuert, was sich bis ins Jahr 2021 erstreckt. Während der Bauphasen sollen den Verkehrsteilnehmern immer zwei Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung stehen. Bei der Einrichtung der Baustellenabschnitte wird es jedoch zeitweise nur eine Spur sein.